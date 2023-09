Namibische Fährtenleser analysieren Felsbilder aus der Steinzeit

Fährtenleser studieren Darstellungen auf sechs Felswänden

Jetzt haben die drei Forscher zusammen mit den namibischen Fährtenlesern Tsamgao Ciqae, /Ui Kxunta und Thui Thao der Nyae Nyae Conservancy in Namibia für rund eine Woche in den Doro !nawas-Bergen in der Nähe der Felsbilder ein Lager aufgeschlagen und sechs Felswände, wo besonders viele menschliche Fußabdrücke und Tierfährten abgebildet sind, ausführlich untersucht.

Zeitzeugen aus der Steinzeit liefern wertvolle Informationen

Die untersuchten Felswände befinden sich am Rand einer kraterähnlichen Landschaft von circa einem Kilometer Durchmesser inmitten der Doro !nawas- Berge. „Am oberen Rand liegen große Gesteinsblöcke zwischen denen ebene Flächen Platz für die Menschen in der Steinzeit geboten haben, um unter anderem Felsbilder anzufertigen“, erzählt Pastoors. Die Felsbilder dort zeigen verschiedene Motive – von menschlichen Fußabdrücken über Menschen bis zu Tieren wie beispielsweise Elefanten, Giraffen, Nashörner und Strauß. „Diese Darstellungen sind für westliche Archäolog/-innen gut zu erkennen“, sagt Pastoors. Aber: Es sind auch Tierfährten abgebildet, die bisher nur zusammen mit den abstrakten Zeichen klassifiziert wurden. „Aus der westlichen kunsthistorischen Sicht können Forschende in diesen Abbildungen nichts erkennen, da ihnen die Expertise dazu fehlt. So sind die Fährten bisher nicht als lesbare Informationsquelle gewertet worden. Dadurch haben sich Hierarchien in der Wertigkeit entwickelt, die irreführend sind.“