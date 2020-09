Vor 80 Jahren entdeckten vier Buben die Lascaux-Höhle

Die Cro-Magnon-Menschen haben ihre Darstellungen an den kalkweißen Höhlenwänden in warmen Erdtönen im Licht von Fettlampen entworfen. Um die Farbe herzustellen, fanden sie Pigmente in bestimmten Felsen rund um die Höhle: Eisenoxide aus Ocker für Rot- und Gelbtöne und Manganoxide für Schwarz.

Zu Pulver verarbeitet und mit Wasser gebunden, wurden die Pigmente direkt mit der Hand oder einem Moosbüschel aufgetragen. Auch die Kunst, mit Luft zu malen, beherrschten sie: Sie nahmen die flüssige Farbmischung in den Mund und pusteten sie fein verteilt auf die Wand.