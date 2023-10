Überraschung: "Mona Lisa" offenbart ein weiteres Geheimnis

Das Team um den Chemiker Victor Gonzalez von der französischen Universität Paris-Saclay führte seine Analysen an einer winzigen "Mikroprobe" durch, die zuvor aus einer versteckten Ecke der "Mona Lisa" entnommen worden war, sowie an 17 Mikroproben, die von der gesamten Oberfläche des "Letzten Abendmahls" stammen. Mit Hilfe von Röntgenbeugung und Infrarotspektroskopie stellten sie fest, dass die Grundschichten dieser Kunstwerke nicht nur Öl und Bleiweiß, sondern auch eine viel seltenere Bleiverbindung enthielten: das bereits genannte Plumbonakrit. Dieses Material war zuvor in italienischen Renaissance-Gemälden nicht nachgewiesen worden, obwohl es in späteren Gemälden von Rembrandt aus den 1600er Jahren gefunden worden war.

Zwar war bekannt, dass Maler den Pigmenten Bleioxide zusetzten, um die Trocknung zu erleichtern, doch wurde diese Technik für Gemälde aus der Zeit da Vincis nicht experimentell nachgewiesen.