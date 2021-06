"Echte falsche Mona Lisa" gelangt bei Christie's zur Auktion

"Vertauscht"

Laut der unbestätigten These Hekkings wurde das weltberühmte Gemälde vertauscht, nachdem der Italiener Vincenzo Perugia die Mona Lisa 1911 aus dem Louvre gestohlen hatte, um sie in seine Heimat zurückzubringen. Nach der Festnahme Perugias kam das Bild zurück nach Paris. Nachdem Hekking 1977 verstarb, hinterließ er die Kopie seiner Familie. Christie's-Experte Pierre Etienne sagte, sie sei „das perfekte Beispiel für die Faszination, die die Mona Lisa ausübt“.

In der Tat wurde das Bild im Lauf der Jahrhunderte immer wieder kopiert, Nachahmungen landeten auch in Museen - darunter dem Prado in Madrid, dessen Kopie laut Forschern im direkten Umfeld Leonardos angefertigt worden sein soll. Immer wieder versuchen Eigentümer auch mit viel Medieneinsatz, eine ihrer Versionen als "Original" zu platzieren, zuletzt tat dies eine in der Schweiz ansässige Stiftung, um die es aber wieder ruhig wurde: Monsieur Hekking hatte auch in diesem Sinn auch geistige Erben und Nachahmer.