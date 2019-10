Leonardo-Hype befeuert Streit um "zweite Mona Lisa"

Kommende Woche wird im Pariser Louvre die große Jubiläums-Schau zu Leonardo da Vinci eröffnet, dessen Tod sich heuer zum 500. Mal jährt. Und während das Museum den Präsentationssaal für die "Mona Lisa", das berühmteste Bild des Renaissance-Genies, renoviert und neu gestrichen hat, wurde auch jenes Bild abgestaubt, von dem hartnäckig behauptet wird, es sei die "originale", früher angefertigte Version des Damenbildnisses. Wie die BBC auf ihrer Website berichtet, ist ein neuer Streit um Besitzanteile an dem Bild ausgebrochen, der nicht nur Licht auf die Zuschreibung, sondern vor allem auf die Interessenslagen am Kunstmarkt wirft.

Die Fachwelt kennt das betreffende Gemälde schon seit längerem, es firmiert auch als "Isleworth Madonna". Bereits sein vormaliger Besitzer, der Kunsthändler Henry Pulitzer, versuchte einen Konnex zu Leonardo herzustellen. Nach Pulitzers Tod 1979 wurde es lange ruhig um das Gemälde, das offenbar in einem Banksafe lagerte. 2012 wurde das Bild mit großem Medienecho präsentiert - und zwar von einer in Zürich ansässigen Stiftung, der so genannten "Mona Lisa Foundation". Sie präsentierte einen Wust an Literatur, von Stilanalysen bis hin zu technischen Untersuchungen, die beweisen sollte, dass das Gemälde ein eigenhändiges Werk Leonardos sei. Führende Experten - allen voran der Oxford-Professor Martin Kemp - blieben aber ungerührt. Gegenüber der BBC bekräftigte Kemp seinen Standpunkt: So würden Infrarot-Untersuchungen der "Isleworth Madonna" einen Malprozess offenbaren, der eher für eine Kopie typisch sei: In einem Originalgemälde werden gewisse Striche vom Künstler typischerweise verworfen und übermalt, während eine Kopie meist "in einem Zug" gemalt sei.