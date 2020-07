Die vielen Kopien der Mona Lisa

Die Diskussion, ob ein Bild ein eigenhändiges Werk, ein unter Aufsicht des Künstlers ausgeführtes "Werkstattbild" oder eine spätere Nachahmung ist, gehört zum täglichen Brot der Kunsthistoriker. Leonardo bringt Glamour ins Geschäft, und so ist die nun präsentierte "Mona Lisa" schon die dritte Da-Vinci-Sensation in diesem Jahr: Im Februar wurde eine "Mona-Lisa"-Version aus dem Prado in Madrid mit breitem Konsens als Werk erkannt, das zeitgleich mit dem Original in Leonardos Werkstatt entstand. Im März präsentierte der Experte Maurizio Seracini Farbspuren aus dem Palazzo Vecchio in Florenz als Hinweis auf Leonardos verschollenes Fresko "Die Schlacht von Anghiari". 2011 wurde ein Christusbild als wiederentdecktes Leonardo-Original in der Londoner National Gallery gezeigt – auch wenn nicht alle Zweifel ausgeräumt waren.

An Mona Lisas besteht indes kein Mangel: Erst im Oktober 2010 versteigerte das Wiener Dorotheum eine Nachahmung aus dem 16. oder 17. Jahrhundert um 67.400 Euro; 2002 ging eine andere Version um 149.160 Euro weg.