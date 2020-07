Mehrheit der Österreicher will Zootiere sehen

Lernen inklusive

Ob für den Großen Panda in China oder den Habichtskauz in heimischen Wäldern: 62 Prozent halten es für "sehr wichtig", dass sich Zoos für Tierarten in ihren natürlichen Lebensräumen einsetzen, weiteren 30 Prozent ist dies "wichtig". Mehr als zwei Drittel gaben an, beim jüngsten Besuch in einem Tierpark "viel" oder "sehr viel" über Tiere gelernt zu haben.

Zoos als Artenschutzzentren

In Deutschland gaben 80 Prozent der Befragten an, nach einem Zoobesuch mehr Wertschätzung für Tiere zu empfinden. VzG-Präsident Jörg Junhold, Direktor des Leipziger Zoos, sieht den Kurs vieler Einrichtungen damit bestätigt: Sie seien Artenschutzzentren der Gegenwart.