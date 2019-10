Neuer Zoo-Direktor: „Jeder sollte einmal Elefanten riechen“

Wie kann das aussehen?

Das sind oft Kleinigkeiten. Ein Beispiel: In einem anderen Zoo hatten wir Nasenbären, und neben ihrem Gehege stand eine Platane. Wir haben mit einem Baumstamm eine Brücke vom Gehege zur Platane gelegt, die die Nasenbären nutzen konnten. Für Besucher ist das toll, weil sie so noch näher an den Tieren dran sind. Und für die Tiere ist es toll, sich näher am natürlichen Lebensraum zu bewegen.