Schönbrunner Elefantenbaby wird belauscht

Während Gorofsky mit einem Spezialgerät die Laute aufnimmt, notiert er auch das Verhalten, das die Tiere dabei zeigen: Ob Kibali trinken oder spielen möchte oder ob ihre Mutter nach ihr ruft.

Großangelegtes Forschungsprojekt

Die Masterarbeit des 24-Jährigen ist Teil eines mehrjährigen Forschungsprojektes der Universität Wien, das vom Wissenschaftsfonds finanziert wird. Geforscht wird in erster Linie in Südafrika. Doch in freier Wildbahn können sich die Forscher Elefantenmüttern und ihren Jungtieren oft nicht ausreichend nähern.