Wild nach Plan: Wie Zootiere gesund gehalten werden

Fein behaart, blind, taub und keinen Kilo schwer: Im Meerschweinchenformat kommt das Eisbären-Baby vorigen November zur Welt. Seither kugelt es in der Wurfhöhle herum. Im Jänner wagt es unter den wachsamen Augen seiner Mutter erste Gehversuche. Das ist in freier Wildbahn so, das ist im Tiergarten Schönbrunn nicht anders. Doch während das Junge in der Arktis bald bis zu 70 km am Tag über Packeis wandern und Robben fressen wird, wird sich der Nachwuchs im Wiener Zoo in Kürze auf 1.700 q als Publikumsliebling zur Schau stellen.