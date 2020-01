Tierbabys als Besuchermagneten im Tiergarten Schönbrunn

In zwei Wochen ist es soweit: Dann wird das Eisbärenbaby, das derzeit von seiner Mutter im Tiergarten Schönbrunn aufgezogen wird, zu sehen sein. „Das Interesse in den sozialen Medien ist riesig. Viele kündigen bereits ihren Besuch an", sagt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Die Freude ist auch deshalb so groß, da der Zuchterfolg bei Eisbären nicht selbstverständlich sei.Doch natürlich freuen auch die zahlreichen Besucher. Im Vorjahr kamen knapp 2,3 Millionen Besucher in den Wiener Zoo. Das sind um 14 Prozent mehr als 2018. Auch die Jahreskartenbesitzer wurden mehr. 114.000 und damit acht Prozent mehr solcher Karten wurden verkauft.