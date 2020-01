Wiener Orang-Utan mag nicht nur Babys, sondern auch Handtaschen

Seit die Britin Gemma Copeland im Tiergarten Schönbrunn ihr Kind vor dem Orang-Utan-Gehege stillte, ist das 22-jährige Affenweibchen Sol weltberühmt. Das Tier hatte sich zu Gemma beschützend vor die Glasscheibe gesetzt und der stillenden Mutter wissbegierig zugeschaut.

Wie der Tiergarten nun mitteilte, ist dies nicht das einzige Ereignis, bei dem Sol und ihre Artgenossen mit Besuchern interagieren. "Sie setzen sich gerne zu den Besuchern an die Glasscheibe und interagieren mit ihnen. Zum Beispiel fordern sie Besucherinnen auf, den Inhalt der Handtaschen zu zeigen", sagt eine Sprecherin. Mit ihren 22 Jahren sei Sol besonders neugierig.

Nachahmer in Sachen Stillen vor dem Orang-Utan-Gehege hat Gemma Copeland noch nicht gefunden. Allerdings würden viele Zoo-Besicher lange Zeit vor der Anlage sitzen, um die Tiere zu beobachten, heißt es.

Die britische Touristin hatte ihr Erlebnis in Form eines Videos auf Facebook veröffentlicht. „Sie sah mir direkt in die Augen und hob ihre Hände, wie als würde sie meinen Sohn berühren. Ich empfand sofort Anerkennung für diese wunderschöne Kreatur“, schrieb sie in einem emotionalen Beitrag.