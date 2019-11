Nachwuchs in Schönbrunn: Eisbärin Nora hat ein Baby

Die Freude im Tiergarten Schönbrunn über die Geburt vom 9. November ist riesig. Erstmals seit 12 Jahren sind in Wien wieder Eisbären zur Welt gekommen. Derzeit befinden sich Mutter Nora und ihr Jungtier in einer Wurfnische in der Innenanlage der Eisbärenwelt. Beide sind wohlauf.

Erst etwa Ende Jänner wird Nora ihr Jungtier auf die Außenanlage führen. Dann wird es erstmals für die Besucher zu sehen sein.