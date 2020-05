Flirten, Futtern, Fadisieren: Was Zootiere ohne Zuschauer tun

Ohne den üblichen Trubel – im Vorjahr zog die Sehenswürdigkeit 2,3 Millionen Besucher an – weichen manche Schützlinge von ihren Gepflogenheiten ab. „Wenn unsere Zoologen jetzt an den Anlagen vorbeigehen, merken sie, dass die Tiere sie aufmerksamer wahrnehmen“, erklärt der Zoo. Die Großkatzen lassen die Ruhestörer nicht aus den Augen, Tiger und Löwen beobachten von ihren Posten aus genau, was sich außerhalb ihres Reviers abspielt. Bei den Arktischen Wölfen kommt Bewegung ins Rudel, sobald sich unerwartete Gesellschaft blicken lässt. Weibchen Svenja läuft als Begleiterin den Zaun entlang, „beinahe wie ein Hund“. Der einzelne Mensch geht zur Zeit nicht in der Masse unter. Was im Normalbetrieb ausgeblendet wird, erregt jetzt Interesse.