Ohne die Beteiligung von Medizinern wären der Holocaust und andere Massenmorde im Naziregime kaum möglich gewesen. Das Wissen über „diesen extremsten Fall der Beteiligung von Medizinerinnen und Medizinern an Menschenrechtsverletzungen“ sei daher von „universeller Bedeutung“, betonte Czech.

Allerdings – es ist gering. Der gestern an der MedUni Wien präsentierte, umfassende Report des renommierten Fachjournals The Lancet soll das Bewusstsein über die nationalsozialistischen Medizinverbrechen verbessern. Herwig Czech, der sich schon lange wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, ist einer der drei Hauptautoren der Studie. Dahinter steht eine internationale, hochkarätig besetzte 20-köpfige Kommission, „The Lancet Commission on Medicine, Nazism, and the Holocaust“. Der Bericht baut auf 878 bereits publizierten Studien auf.