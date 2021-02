Originale des umstrittenen Pernkopf-Atlas kehren an MedUni Wien zurück

Weiterhin verlegt

Auch verlegt wurde der Band weiterhin und der Druck von Neuauflagen erst 1994 eingestellt. Bereits bestehende Ausgaben blieben weiterhin in Verwendung. Zuletzt waren die Originalzeichnungen sowie Publikationsrechte im Besitz des Wissenschaftsverlags Elsevier, der sie 2003 von Urban & Fischer erworben hatte.

Man sei sich "bewusst, dass die Zeichnungen für Wissenschafter von Bedeutung sind, insbesondere für solche, die im Bereich der Medizingeschichte und -ethik arbeiten", wird Nick Fowler von Elsevier in der Aussendung zitiert. Nun übergab der Verlag die noch vorhandenen Originalzeichnungen des umstrittenen "Pernkopf-Anatomieatlas" an das Josephinum, die Sammlungen der Medizinischen Universität Wien. Zusätzlich fördert der Verlag die Digitalisierung, Erschließung und Katalogisierung des Bestandes mit 30.000 Euro, teilte die Uni am Dienstag mit.

Forschungsauftrag

Mit der Übergabe an das Josephinum soll die fachgerechte Archivierung, Konservierung und Digitalisierung, sowie die Zugänglichkeit vor allem für die zeitgeschichtliche Forschung gewährleistet werden. "Als Nachlassverwalter der Pernkopf-Sammlung liegt es in unserer Verantwortung, Aufklärungsarbeit zu leisten und die schockierende Entstehungsgeschichte gemeinsam mit Historikern und Experten weiter offenzulegen", so Josephinum-Direktorin Christiane Druml. Im Fachjournal Annals of Anatomy ist nun ein Beitrag zu dem Thema erschienen.