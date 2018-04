Geschichte: Ärzte unter dem Hakenkreuz

Warum hat man die Biografie eines Mannes, der in der NS-Zeit gearbeitet hat, bisher nicht untersucht? Und warum wurde in den 1980er-Jahren noch ein Syndrom nach ihm benannt? Czech: „Es waren englischsprachige Wissenschaftler, die den Begriff prägten. Für sie war Asperger ein Katholik und daher über den Verdacht von NS-Verstrickungen erhaben. Und so einfach wären die Forscher auch nicht an die Akten über ihn herangekommen.“

Asperger war ja nie Mitglied bei der Partei, sondern „nur“ in NS-nahen Organisationen. Ganz im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen: „Ärzte waren in Österreich die Berufsgruppe mit dem höchsten Anteil an Parteimitgliedern“, weiß Czech: „In Wien war jeder zweite Mediziner ein Nazi und in der Steiermark sogar 90 Prozent.“

Kein Einzelfall