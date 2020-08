Mauritius: Mit Haaren gegen die Ölpest

"Schlichtweg deshalb, weil es sehr effektiv ist," sagt Murray. Allerdings wusste man lange nicht genau, wie gut und warum. "Mittlerweile wissen wir, dass recyceltes Haar zumindest ebenso effektiv ist wie Polypropylen. Dieser Kunststoff hat gute Barriereeigenschaften gegen Fett und Feuchtigkeiten und wird viel in Folien und Behältern eingesetzt. Polypropylen war der Stoff, der in den vergangenen Jahrzehnten vorzugsweise gegen Ölverschmutzung eingesetzt wurde – aber dieser Stoff ist natürlich keine abbaubare Ressource."

Jeder kennt das Prinzip

Dass Haar ein so gutes Hilfsmittel ist, liegt an seinen adsorbierenden Eigenschaften - nicht zu verwechseln mit absorbieren: "ABsorbieren heißt, dass der dass Mittel Stoffe aufnimmt. Bei der ADsorption reichert sich der Stoff an der Oberfläche eines Festkörpers – also in diesem Fall eines Haares – an, dringt aber nicht ein." Den Effekt kennt jeder: Wird das Haar fettig, so lagern sich Substanzen wie natürliche Öle aus den Talgdrüsen der Kopfhaut auf dem Haar ab.