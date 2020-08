Fit statt verwelkt: Welcher Alterungstyp sind Sie?

Snyder hat Menschen über Jahre beim Altern beobachtet – mikrobiologisch. „Ich bin daran interessiert, was genau im Körper abläuft.“ Er hat also 106 Probanden im Alter von 29 bis 75 Jahren regelmäßig Blut abgenommen, ihre Stuhlproben analysiert, Bakterien aus der Nase angeschaut. So kamen Daten zu 10.343 Genen, 368 Proteinen aus dem Blut, 722 Stoffwechselprodukten und 6.909 Mikroorganismen zusammen – von jeder einzelnen Testperson.