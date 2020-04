Generationenfrage: Ist Corona tatsächlich ein "Alten-Virus"?

Und wer sich ausgeschlossen fühlt, erläutert Forscher Kolland, engagiert sich auch weniger. Man neigt dazu, die Dinge hinzunehmen. „Jahrzehntelang haben wir aktives Altern propagiert. Nun bricht alles weg. Wir riskieren, dass sich die Menschen fallen lassen.“

Gut gemeint und doch daneben: „Wir bitten Sie, älteren und behinderten Fahrgästen sowie Personen mit Kleinkindern die Sitzplätze zu überlassen“. Es ist eine Weile her, dass man diesen Satz in den öffentlichen Verkehrsmitteln gehört hat. Aus gutem Grund. „Dieser Slogan ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Menschen mit besten Intentionen eine schlechte Botschaft senden kann. An sich wäre es ja positiv, alte Menschen schützen. Doch dieses vermeintliche Privileg schließt alte Menschen aus.“ So wie mit den Sitzplätzen ist nun auch mit dem Einkaufen: „Diese Form der Solidarität schürt mitunter Konflikte. Ich gehe für sie einkaufen heißt manchmal auch: Bleibt’s daheim.“

Die Bezeichnung „ Risikogruppe“ beinhalte zudem eine ähnliche Stigmatisierung wie das „Pensionsantrittsalter“: „Gestern warst du noch Arzt, heute bist du Pensionist. Mit Corona ist das nun verschärft. Plötzlich ist man nur noch Risikogruppe.“ Dabei lassen sich Alter und Krankheit nicht so einfach miteinander verknüpfen. „Alter allein ist ein schlechter Gesundheitsmarker. Es geht auch um Lebensstil.“ Vielleicht, sagt der Altersforscher, sollte man insgesamt weniger auf das kalendarische Alter schauen. „Die Chronologisierung des Lebens hat Ordnungsaspekte. Das macht vieles leichter. Aber sie hat schon lange nichts mehr mit der Wirklichkeit zutun. Wir verlieren die Heterogenität und die Fähigkeit, Menschen, in ihrer Vielfalt zu sehen.“

Zur Vielfalt und Differenzierung taugen auch die sozialen Medien wenig, wo das Coronavirus nun als „Boomer Remover“ bezeichnet wird. Wurde die im Herbst 2019 entstandene Phrase „Ok, Boomer“ noch als gewitzter Widerspruch an die rechthaberische Babyboomer-Generation gewertet, gibt es bei „ Boomer-Remover“ endgültig nichts mehr zu lachen: Covid-19 als Schwamm, der die ältere Generation auslöscht.