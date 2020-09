Mathe-Matura: Neues Benotungsschema, weniger Taschenrechner

Bisheriges Bewertungssystem

Die Typ-1-Aufgaben stellen den „wesentlichen Bereich“ dar und sind der schwerwiegende Teil der Benotung: Sind im Teil 1 mindestens zwei Drittel der Antworten richtig (16 von 24), dann ist die Note der gesamten Klausur auf alle Fälle positiv. Fehlen im Teil 1 nur ein paar Punkte, so ist es möglich, diese durch sogenannte Kompensationspunkte aus Teil 2 auszugleichen. Werden damit aber die zwei Drittel trotzdem nicht erreicht, dann ist die gesamte Matura negativ zu bewerten. In beiden Teilen konnte man jeweils 24 Punkte - also in Summe 48 Punkte erreichen.

Neues Benotungssystem

Insgesamt kann man nur noch 36 statt wie bisher 48 Punkte erzielen. Im Teil 1 kann man wie bisher 24 Punkte erzielen, im Teil 2 nur noch 12 Punkte. Dieser Teil, in dem vertiefendes Wissen abgefragt wurde, stand oft in der Kritik, weil die Aufgaben oft über mehrere Seiten gingen. Da soll sich jetzt einiges ändern: In Summe soll es vier Aufgaben geben - die erste Aufgabe soll in einem reduzierten Kontext stehen und man kann vier Punkte erreichen, die voneinander unabhängig sind. Auch für die weiteren drei Aufgaben gibt es jeweils 4 Punkte - gewertet werden aber nur die 2 Aufgaben, für die der Maturant am meisten Punkte erzielt hat ("Best of Wertung").

Neuer Punkteschlüssel - so wird benotet

32 - 36 Punkte: Sehr gut

27 - 31,5 Punkte: Gut

22 - 26,5 Punkte: Befriedigend

17 - 21,5 Punkte: Genügend

0 - 16,5 Punkte: Nicht genügend