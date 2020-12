Lernen im Lockdown: Warum drei Stunden Live-Unterricht genug sind

Wer die Hilfe des Lehrers nur selten braucht, hat mehr Phasen, in denen er ohne Bildschirm lernt. Das hat Vorteile: „Drei Stunden am Monitor im Live-Unterricht sind anstrengend und reichen“, meint Maurer. Überhaupt seien analoge Phasen des Lernens wichtig: „Schüler können etwa Übungsbeispiele zum vorhandenen Stoff machen. Ältere können sich auch Neues erarbeiten – eine gute Vorbereitung auf die Uni.“

Auch wenn in Ybbs, wo berufsbildende höhere und mittlere Schulen unter einem Dach sind, das Homeschooling gut funktioniert, sei es nicht optimal: „Unsere Abschlussklassen hatten schon in der vierten Klasse einen Lockdown, jetzt wieder: Da fehlt schon einiges an Präsenzunterricht.“

Warum der so wichtig ist? „Schule hat viel mit Reflexion von persönlichen Zielen, mit sozialer Entwicklung zu tun. In der Klasse passiert normalerweise auch viel an Gruppendynamik: Solche Funktionen kann die Schule jetzt nur sehr eingeschränkt wahrnehmen.“ Diese Lernprozesse fehlen folglich auch.