Deutschförderklassen: Für die meisten Lehrer der falsche Weg

KURIER: Wie würden Sie das Ergebnis Ihrer Studie zusammenfassen?

Susanne Schwab: 80 Prozent der Lehrkräfte sehen diese Klassen als falschen Weg: Die räumliche Trennung führt zur sozialen Isolation der Kinder, welche man immer wieder aus dem gemeinsamen Unterricht reißt. Beklagt werden auch schlechte strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen: zu große Klassen, fehlende Doppelbesetzung, Mangel an geeigneten Räumen und an Unterstützung für Lehrkräfte sowie die Qualifikation der Lehrpersonen – etwa zwei Drittel haben angeführt, dass sie keine spezielle „Deutsch als Zweitsprache“-Ausbildung haben. Sie unterrichten bis zu 25 Kinder, die sich in ihren Sprachfähigkeiten und ihrem Alter sehr stark unterscheiden.



Früher gab es Sprachförderklassen, wo Kinder elf Stunden aus der Klasse genommen wurden. Das war doch auch nicht viel anders.

Hannes Schweiger: Es gab zuvor zwei Zugänge: integrative Sprachförderkurse oder Sprachstartgruppen, in denen Kinder und Jugendliche so wie jetzt in eigenen Gruppen unterrichtet wurden. Die Schulen hatten mehr Spielraum. Jetzt gilt ein Modell für alle – Schulen bräuchten hier mehr Autonomie.

Schwab: Die meisten Lehrpersonen befürworten ein integratives System mit ausreichend vorhandenen Ressourcen (z.B. kleinere Klassen, zwei Lehrkräfte in der Klasse), in dem die Deutschförderung in der Stammklasse während des Unterrichts stattfindet. Es ist irritierend, dass bei der Einführung der Deutschförderklassen bildungswissenschaftliche und sprachdidaktische Erkenntnisse ignoriert worden sind.

Schweiger: Wir sehen, dass Lehrkräfte in den Deutschförderklassen große Schwierigkeiten haben, Sprach- und Fachunterricht zu kombinieren. Das Fachliche kommt oft zu viel kurz. Zudem erfordert es viel Zusatzarbeit und enormes Engagement, die mangelhaften Rahmenbedingungen zu kompensieren.