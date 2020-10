Deutschförderklassen: In Wien ging die Schülerzahl leicht zurück

Bis dato zeigte sich die Stadt Wien im Bezug auf die von der vorigen ÖVP/FPÖ-Bundesregierung eingeführten Deutschförderklassen äußerst kritisch. Zuletzt unterstützte etwa Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky (SPÖ) eine parlamentarische Bürgerinitiative des Salzburger SPÖ-Mandatars Tarik Mete, die auf die Abschaffung solcher Klassen abzielt.

Wien hofft auf mehr Schulautonomie

Zudem wünscht sich Wien mehr Schulautonomie bei der Deutschförderung. Sowie mehr Unterstützung punkto Muttersprache-Unterricht für migrantische Schüler. Denn nur wer die Muttersprache beherrsche, könne eine Zweitsprache – etwa Deutsch – gut erlernen, erklärt Himmer.

Die individuelle Förderung von Schulstandorten mit besonders großen Herausforderungen (so genannter Brennpunktschulen) ist der Stadt Wien ohnehin ein Anliegen. Ein entsprechender Chancenindex, wie man ihn auf Landesebene bereits für 100 Gymnasien zur Anwendung bringt (kommendes Jahr sollen die Pflichtschulen folgen), lasse auf Bundesebene auf sich warten, so Himmer.

Förderungen für 100 Schulen

Im neuen Budget, das die Bundesregierung beschlossen hat, sollen aber zumindest einmal 100 Schulen in ganz Österreich besonders gefördert werden. Ob der Umstand, dass ein Fünftel aller Schüler in Wien unterrichtet wird, zur Folge hat, dass auch 20 Prozent dieser Förderungen in der Bundeshauptstadt landen, wisse man noch nicht, sagt Himmer.

Die versprochene Evaluierung der Deutschförderklassen sei jedenfalls im Regierungsprogramm verankert, heißt es im Bildungsministerium.