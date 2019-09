Schulstart heuer mit deutlich weniger Schülern in Deutschklassen

Dann sind drei Fälle möglich: Bei nicht entsprechendem Fortschritt muss die Deutschklasse weiter besucht werden. Sind die Verbesserungen so deutlich, dass der Schüler dem Unterricht folgen kann, wird er zum ordentlichen Schüler, wechselt in eine Regelklasse und erhält eine Förderung im Rahmen von Deutsch als Zweitsprache. Liegen die Testergebnisse dazwischen, kann der Schüler also trotz Fortschritten noch nicht ganz dem Unterricht folgen, wechselt er als außerordentlicher Schüler in die Regelklasse und erhält noch sechs Stunden pro Woche parallel zum Unterricht Förderung in einem Deutschförderkurs.

Die meisten Kinder in Deutschklassen werden auch heuer in Wien erwartet (2.900/minus 2.100 gegenüber dem zweiten Semester 2018/19). In Oberösterreich sind es 1.200 (minus 50), in der Steiermark 600 (minus 30), in Niederösterreich 500 (minus 100). Je 300 Schüler sind es in Tirol (unverändert) und Salzburg (minus 70), je 200 in Kärnten (minus 80) und Vorarlberg (plus 70) und unverändert 30 im Burgenland.

Diese Zahlen sagen allerdings nichts darüber hinaus, wie viele Schüler den Sprung aus einer Deutschklasse im abgelaufenen Schuljahr in eine Regelklasse heuer geschafft haben. "Befüllt" werden die Deutschklassen nämlich nicht nur mit jenen, die den Wechsel nicht geschafft haben, sondern vor allem mit neuen Schülern, etwa Taferlklasslern.