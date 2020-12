Umfrage zeigt: Lockdown kostet Eltern Zeit, Geld und Nerven

In manchen Familien hatte schon immer jedes Kind seinen eigenen Laptop. Doch das gilt bei Weitem nicht für alle, wie jetzt eine Umfrage unter burgenländischen Eltern, deren Kinder eine höhere Schule besuchen, zeigt. Danach haben rund 40 Prozent der Eltern in die digitale Ausstattung investiert – bis zu 1.500 Euro gaben manche aus. Nur vier Prozent gaben an, dass sie ein Leihgerät beantragten und nun nutzen.

Bei der Umfrage ging es aber nicht um die Hardware, wie Obfrau und Fragestellerin Susanne Schmid betont: „Wir wollten wissen, wie es den Familien geht und wie gut der Informationsfluss ist.“ Unterm Strich ergibt sich da ein gar nicht so schlechtes Bild: Fast die Hälfte der Eltern gibt an, dass ihr Kind das Homeschooling gut findet. Drei Viertel wussten auch, auf welcher Plattform zu lernen ist.