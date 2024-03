Die Geschichte der KPÖ: Zwischen Lenin und Caritas

Das mit der kommunaler Ebene erinnert ein wenig an die vergangenen Wochen, in denen Kay-Michael Dankl sich aufmachte, den Salzburger Bürgermeistersessel zu erobern. Zum aktuellen Wahlergebnis meint der KP-Kenner:

Kommunisten wollen selbstredend den Kapitalismus bekämpfen, meint auch Historiker Hannes Leidinger: „Lenin als ,Friedensbringer‘ wird nach wie vor hochgehalten. Doch der war mitnichten Pazifist. Bei seinem Regime handelte es sich von Anfang an um eine gewaltbereite, den Massenterror legitimierende Diktatur.“ Rechte wie linke Diktaturen hätten gleichermaßen Massenverbrechen zu verantworten. Stelzl-Marx diagnostiziert jedenfalls ein „Herumlavieren, was die dunkle Vergangenheit betrifft, vor allem, wenn es um die Verbrechen des Stalinismus geht“.

Für Mugrauer ist es paradox, dass ausgerechnet „jene Partei, die am stärksten auf die Wiederherstellung Österreichs orientiert war, als antiösterreichische russische Partei stigmatisiert wurde“. Denn mit dem Aufstieg der Austro-Faschisten begann auch die große Zeit der Kommunisten – im Untergrund. In der Nazizeit wurde die mittlerweile verbotene Partei zum Sammelbecken für Widerstandskämpfer.

Überall vertreten

Das wirkte nach. „Dass die KPÖ an der Nachkriegsregierung beteiligt war, ist ihrer wichtigen Rolle im antifaschistischen Widerstandskampf geschuldet“, sagt Mugrauer. Damals waren die Kommunisten übrigens in so gut wie allen Regierungen Westeuropas vertreten, „in Frankreich sogar als stärkste Partei, in Italien als zweitstärkste“.

In Österreich aber attestieren Historiker der KPÖ unisono geringen politischen Stellenwert. Man war von Beginn an in der Defensive: „Nirgendwo hat der Antikommunismus eine derart überragende Rolle gespielt. Die Weichen waren von Anfang an auf Ausgrenzung gestellt“, meint Mugrauer. Nur im ersten Nachkriegsjahrzehnt hatte die KPÖ – auch aufgrund der Präsenz der sowjetischen Besatzungsmacht – innenpolitischen Einfluss. „Nach 1945 war sie am demokratischen Wiederaufbau beteiligt. Man zählte zu den Gründerparteien der Zweiten Republik und saß in der Regierung.“ Fazit des DÖW-Historikers: