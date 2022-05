Klimaforscher Latif: "Es gibt immer etwas, das wichtiger scheint"

Ihr Buch hat mehr als 200 Seiten. Nur elf davon sind den positiven Signalen gewidmet, die Sie ausmachen konnten ...

... ja, es ist traurig, entspricht aber der Realität. Ich wollte kein Buch schreiben, das vorgibt, dass wir auf einem guten Weg sind. Denn das sind wir nicht. Man erkennt es am CO 2 -Gehalt der Luft. Der steigt und steigt, selbst im Corona-Lockdown war es so. Zur Erklärung: Selbst wenn wir weniger CO 2 ausstoßen, das alte ist ja nicht weg. Wenn wir das Klima wirklich stabilisieren wollen, müssen wir auf null Emission. Das ist eine gewaltige Herausforderung.

Ist das zu schaffen?

Ja! Es fehlt aber der politische Wille. Alle Länder müssen es wollen. Und alle Länder müssen es tun. Wir haben kein Defizit an Energie, das kann mir keiner erzählen. Allein in der Sahara mit ihren neun Millionen Quadratkilometern gibt es weit mehr Sonnenenergie, wie es dem Weltenergie-Bedarf entspricht. Wir haben also Energie im Überfluss. Und wir haben auch die Technologie. Und das Geld. Der Irakkrieg hat die USA Hunderte Milliarden Dollar gekostet. Was hat man während der letzten Finanzkrise oder für Corona Geld ausgegeben? Mir soll niemand erzählen, dass kein Geld da ist! Es ist eine Frage der Prioritäten.