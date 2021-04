Kindergarten: Neuer Lehrgang für Quereinsteiger ab Herbst

Start vorerst an vier Standorten

Zielgruppe des neuen Angebots sind "facheinschlägig vorgebildete Personen" wie Absolventinnen und Absolventen eines Bachelorstudiums Pädagogik, Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Nach Abschluss von zwölf Modulen zu Theorie und Praxis des Berufsfeldes bekommen die Absolventinnen und Absolventen ein Hochschullehrgangszeugnis, das sie zur Gruppenführung berechtigt. Gestartet wird im Herbst zunächst an vier PHs (PH Wien, Kirchliche PH Wien/Krems, PH Niederösterreich, PH Burgenland), wobei laut Bildungsministerium noch weitere Standorte dazukommen können.

Grabenkämpfe zwischen Absolventen des einjährigen Lehrgangs und den Bafep-Absolventen, die mehrere Jahre für den Beruf ausgebildet wurden, erwartet NeBÖ-Sprecherin Taslimi nicht. Auch in den Kollegs nehme der Akademikeranteil jedes Jahr zu. "Das ist nicht mehr so exotisch", so Taslimi, die den Hochschullehrgang "Elementarpädagogik" an der PH Wien leiten wird und selbst in die Erarbeitung der Studienpläne eingebunden war.

Zum aktuellen Status Quo an den Kindergärten haben das NeBÖ und die PH Wien übrigens gerade eine Studie gestartet: Sie wollen erheben, wie sich die Coronapandemie auf die beruflichen Belastungen an den elementaren Bildungseinrichtungen auswirkt (Teilnahme unter https://ww2.unipark.de). In einem ersten Schritt wird die Situation von Elementarpädagoginnen und -pädagogen, Assistenzpersonal an elementaren Bildungseinrichtungen, Kindergruppenbetreuerinnen und -betreuern sowie von Tageseltern in Wien untersucht. Neben der Arbeitsbelastung soll auch erfragt werden, durch welche Ressourcen die subjektiven Belastungen verringert werden können.