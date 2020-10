Dringend gesucht: Pädagogen für die Kindergärten

Heftige Kritik daran kam vom Berufsverband der Kindergartenpädagoginnen und von den Neos. Deren Bildungssprecherin Martina Künsberg-Sarre ärgert, „dass hier nicht der Bund aktiv wird. Er könnte über eine Bund-Länder-Vereinbarung und finanzielle Anreize dafür sorgen, dass Länder und Kommunen, die ja für den Kindergarten zuständig sind, höhere Qualitätsstandards gewährleisten.“

Elmar Walter von der St. Nikolausstiftung in Wien vermutet, „dass die Kommunen auch deswegen beim Kindergarten sparen, weil der Personenkreis, der an einem guten Kindergarten Interesse hat, überschaubar ist, denn für Eltern steht der Kindergarten nicht mehr im Fokus, sobald ihre Kinder in die Schule gehen.“

Erste Bildungseinrichtung

Dabei müsste es im Interesse aller liegen, dass Kinder bestmöglich gefördert werden, betont seine Kollegein Susanna Haas, die auch Mitglied im KURIER-Bildungsbeirat ist: „Wenn man es ernst damit meint, dass der Kindergarten die erste Bildungseinrichtung ist, darf man in der Qualität keinen Schritt zurückgehen.“ Denn hier werden die Grundlagen für die spätere Bildungslaufbahn gelegt: Lesen, Schreiben, Rechnen, das soziale Miteinander, Alltagswissen – für all das wird hier die Basis gelegt. Fehlt diese, so wird es in der Schule ganz schwierig, diese Defizite auszugleichen.