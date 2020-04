Haben Kreuzspinnen bald ausgesponnen?

Futtervorlieben

Die meisten Kreuzspinnenarten ernähren sich beinahe ausschließlich von kleinen Fluginsekten wie Fliegen, Mücken und Blattläusen, die am meisten vom Insektensterben betroffen sind. Dass die Populationsdichte der Gartenkreuzspinne in neuerer Zeit auf sehr tiefe Werte gesunken ist, hat auch eine Studie in Nordbelgien ergeben.

Auch Artgenossen betroffen

Nicht nur die Gartenkreuzspinne, die im schweizerischen Mittelland noch beinahe überall existiert, findet sich in wesentlich niedrigerer Populationsdichte. Auch andere netzbauende Spinnenarten werden heute weniger häufig nachgewiesen als noch im letzten Jahrhundert.