Analyse: Windräder mitschuld am Insektensterben

Insekten sind für das Gleichgewicht der Ökosysteme unentbehrlich. In den letzten Jahrzehnten jedoch gingen ihre Bestände drastisch zurück. Weltweit ist die Hälfte der Insekten im schnellen Schwinden begriffen, wurde unlängst in einem Artikel in der Fachzeitschrift Biological Conservation gewarnt. Dies kommt einem "katastrophalen Einbruch der natürlichen Ökosysteme" gleich, so die Autoren. "Wenn wir unsere Art der Nahrungsmittelproduktion nicht ändern, werden die Insekten in einigen Jahrzehnten den Weg der Auslöschung gegangen sein".