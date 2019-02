Insektensterben: Der letzte Willi

Am Beispiel der Schmetterlinge zeigt sich das drastisch. 208 Arten von Tagfaltern sind in Österreich heimisch. Noch, warnt der Experte: „Zwei Drittel vor ihnen sind gefährdet. Vor 100 Jahren gab es noch Berichte über Wolken an Schmetterlingen. Das sieht man heute bei uns kaum noch.“ Um oft kaum sichtbare Lebewesen steht es nicht besser. Larven der Köcherfliegen etwa filtern Wasser in Bächen sofern es dort sauber genug ist. „Ein gesunder Wiesenbach hat auf einen Meter Tausende Larven. Aber wenn einmal Gift reinkommt, sind die weg“, mahnt Gepp. Wie der „dicke Willi“, der leuchtgrüne Wanstschreck: Dieser Heuschreck ist in Österreich fast schon verschwunden. Dabei kannte ihn einst jedes Kind, zierte doch sein Bild Schulbücher.