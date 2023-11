Bahnbrechend: IMBA-Forscher züchten erstmals komplexes Herz im Labor

Ein Herzmodell, das schlägt wie das frühe menschliche Herz

In der neuen Studie baute das Team am IMBA seine früheren Arbeiten aus. Die Forschenden erstellten zunächst Organoidmodelle der einzelnen Herzstrukturen. "Dann fragten wir: Wenn wir alle diese Organoide gemeinsam entwickeln lassen, erhalten wir dann ein Herzmodell, das koordiniert schlägt wie das frühe menschliche Herz?", erklärt Mendjan.

Nachdem die Forschenden Organoide der linken und rechten Herzkammer und des Vorhofs zusammen gezüchtet hatten, bot sich ihnen eine Überraschung: "Tatsächlich breitete sich ein elektrisches Signal vom Vorhof in die linke und dann in die rechte Herzkammer aus - genau wie in der frühen fötalen Herzentwicklung bei Tieren", erinnert sich Mendjan. "Diesen grundlegenden Prozess haben wir nun erstmals in einem menschlichen Herzmodell mit all seinen Kammern beobachtet."

Während das frühere Kardioidmodell es den Forschenden ermöglichte, die Form und die Gewebeorganisation der Kammern zu untersuchen, können sie mit den neu entwickelten Mehrkammer-Kardioiden noch weiter gehen.

Erste Erkenntnisse zeigen, wie das menschliche Herz zu schlagen beginnt

Die Forschenden haben bereits Einblicke in die frühe Herzentwicklung gewinnen können, insbesondere wie das menschliche Herz zu schlagen beginnt - was bisher nicht verstanden wurde. "Wir haben gesehen, dass die Organoidkammern im Laufe ihrer Entwicklung einen komplizierten Tanz des Führens und Folgens durchlaufen. Zunächst führt die linke Herzkammer die entstehenden rechten Herzkammern und den Vorhof in ihrem Rhythmus. Wenn sich dann - zwei Tage später - der Vorhof entwickelt, folgen die Herzkammern der Führung des Vorhofs. Dies spiegelt wider, was bei Tieren zu beobachten ist, bevor die Schrittmacher den Herzrhythmus endgültig kontrollieren", erklärt Alison Deyett, Doktorandin in der Mendjan-Gruppe.