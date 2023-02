Thorvald, der Methusalem: So alt können Igel werden

Ob in freier Wildbahn oder in Gefangenschaft: Igel können bis zu sieben Jahre alt werden. Das war bisher Stand der Dinge. Nun sind in Dänemark Überreste eines Exemplars aufgetaucht, die auf ein deutlich längeres Leben schließen lassen. Das Kiefer des Säugetiers wurde mit 16 Jahren beziffert. Die Forschenden der Universität Kopenhagen tauften den Methusalem Thorvald.

Die Knochen des Igels wurden bei einem Citizen-Science-Projekt gefunden, zu dem dänische Wissenschaftler aufgerufen hatten. Sie baten Laien, nach toten Stacheltieren Ausschau zu halten und diese an die Forschung zu übergeben. Weil die Igel-Bestände in Europa stark zurückgegangen sind, wollte das Team um Sophie Lund Rasmussen mehr über die Säuger wissen. 700 tote Igel untersucht Mehr als 400 Hobbyforscher beteiligten sich an dem Projekt. Sie fanden knapp 700 tote Igel, teils in Städten, teils am Land, ganz Dänemark wurde einbezogen. Die Expertinnen und Experten untersuchten dann die Kieferknochen der Igel; an den zarten Wachstumslinien lässt sich das Alter ablesen - vergleichbar mit den Jahresringen bei Bäumen. In der Zeitschrift Animals schreiben sie über die Ergebnisse. Der 16 Jahre alte Igel gilt nun als ältester Igel, der je in Europa wissenschaftlich dokumentiert wurde. Das Durchschnittsalter der gefunden Artgenossen Thorvalds lag nur bei rund zwei Jahren. Häufigste Todesursache: der Straßenverkehr. Die meisten entdeckten Igel waren überfahren worden.