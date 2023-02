Warum Murmeltiere am 2. Februar eine besondere Rolle spielen

Der erste offizielle Murmeltiertag fand offenbar ebenfalls bereits in Punxsutawney statt, im Jahr 1887. Der Zeitungsredakteur Clymer Freas informierte damals seine Leser: "Heute ist Murmeltiertag, und bis zum Redaktionsschluss hat das Tier seinen Schatten noch nicht gesehen". Freas gilt daher als "Vater" der Idee Murmeltiertag.

Die Verbindung zu Mariä Lichtmess

Eigentlich geht sie aber auf den christlichen Feiertag "Candlemas", in Österreich als Mariä Lichtmess bekannt, zurück. 40 Tage nach Weihnachten bringen Christen am 2. Februar ihre Kerzen in die Kirche, um sie dort segnen zu lassen. Als Mariä Lichtmess im deutschprachigen Raum eingeführt wurde, baute man ein Tier in die Überlieferung ein: Sieht ein Igel an diesem Tag einen Schatten, gebe es einen "zweiten Winter" oder sechs weitere Wochen Schlechtwetter.

Als Siedler aus Europa nach Pennsylvania gingen, wollten sie die Tradition aufrechterhalten. In ihrer neuen Heimat gab es jedoch keine Igel, weshalb sie stattdessen Murmeltiere nahmen.

Der früheste Hinweis auf den Murmeltiertag stammt aus 1841. Ein Ladenbesitzer aus Morgantown, Pennsylvania, schrieb damals am 4. Februar: "Am vergangenen Dienstag, dem 2. Februar, war Mariä Lichtmess - der Tag, an dem das Murmeltier laut den Deutschen aus seinem Winterquartier herausspäht und, wenn es seinen Schatten sieht, für ein weiteres sechswöchiges Nickerchen zurückkehrt. Aber wenn der Tag bewölkt ist, bleibt es draußen, denn das Wetter soll mäßig sein."

Auch 2023 erwartet Besucher in Gobbler's Knob in Punxsutawney, dem Zuhause von Murmeltier "Punxsy Phil", wieder ein mehrtägiges und bereits überwiegend ausverkauftes Großevent - inklusive Bankett, Talenteshow sowie "Party all night long".