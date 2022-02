Murmeltier-Tag: Orakel Mel stirbt vor großem Auftritt

Nachfolger gesucht

In Milltown im US-Bundesstaat New Jersey fällt der sogenannte "Groundhog Day" heuer aus. Wie die Veranstalter bekannt gaben, starb Protagonist Mel am Wochenende wenige Tage vor seinem großen Auftritt. Man sei traurig, heißt es in einem Facebook-Post, und suche nun einen Nachfolger für 2023.