Täglich grüßt das Murmeltier? Unseres kommt nicht in die Gänge!

Es gibt Tage, an denen ist vor acht Uhr morgens schon so viel passiert, dass es unwirklich ist. Kinder in der Früh außer Haus zu bringen, ist selten Friede-Freude-Eierkuchen. Wir haben alles versucht, unsere Meute morgens stressfrei in die Gänge zu bekommen. Was soll ich sagen, selten funktioniert’s, meistens schrammen drei von fünf Familienmitgliedern zwischen 6.30 und 7.45 Uhr haarscharf am Nervenzusammenbruch vorbei.

Wieso ist das so? Und läuft überall anders die Morgenroutine wie geschmiert? Ab welchem Alter funktioniert Zeitmanagement? Und warum ist genau das so schwierig, was sich sowieso jeden Morgen wiederholt? Ich bin mittlerweile ratlos und hoffe, dass irgendwann alles von selbst kommt. Zumindest ein gewisses Maß an Pünktlichkeit.

Aufstehen!

Der Wecker läutet, mit säuselnder Stimme betreten wir die Höhlen der Löwinnen, nur um schnurstracks wieder rausgefaucht zu werden. Nach der 38. Bitte endlich aufzustehen, erhebt sich eventuell die eine oder andere. Danach folgt das große Grauen, das sich Waschen, Anziehen und Zähneputzen nennt.