Ein Aus für Hausaufgaben: Macht das wirklich Sinn?

Eine Frage der Schulstufe

"In den unteren Schulstufen gibt es tatsächlich keine nachgewiesenen positiven Effekte auf die Leistung“, sagt er. "Was dafürspricht, sie dort abzuschaffen." Anders in höheren Klassen: Hier wurde in Studien der Nutzen demonstriert.

In der Diskussion sei laut Götz nicht nur der Leistungsaspekt relevant. Man dürfe nicht vergessen, dass Hausübungen auch andere Funktionen erfüllen: die Befähigung zu selbstständigem Arbeiten etwa. "Hier geht es um eigenhändiges Planen, Überwachen und Optimieren des eigenen Lernens. Außerdem sind Hausübungen im Hinblick auf Feedback wichtig." Allerdings: "Wenn Kinder dennoch lernen, selbstständig zu arbeiten, beispielsweise in entsprechender Freiarbeit in der Schule, und sie Rückmeldung für diese individuelle Arbeit bekommen, können Hausübungen obsolet werden."

Ob Hausübung oder nicht: Dass alle Schülerinnen und Schüler dieselben Aufgaben bekommen, sei vor dem Hintergrund des Individualisierungsgedankens "definitiv nicht mehr zeitgemäß", betont Götz. Modernere Modelle für den Unterricht gibt es bereits: So setzen manche Lehrkräfte etwa auf das sogenannte "Fundamentum-Additum-Modell". Hier gibt es Aufgaben, die alle bearbeiten und zusätzlich Aufgaben für besonders motivierte und interessierte Kinder. "Das ist sinnvoll", sagt Götz, "noch besser wäre eine Differenzierung nach Fähigkeiten und Interessen".