Soll es weiter Hausübungen geben?

CONTRA

Dieses Land verschläft, seit Jahrzehnten in ideologischem Kleinklein verfangen, die Zukunft, ja eigentlich schon die Gegenwart. Jahr für Jahr entfernen sich die Lehrpläne und der gelehrte Umgang mit Wissen immer mehr davon, was die Kinder von heute brauchen würden. Die Politik schaut zu, weil es wichtiger ist, in einer Debatte nicht nachzugeben, die in den 1970er angefangen hat und sich seitdem in den Parteizentralen null weiterbewegt hat. Wenn endlich, endlich!, eine Schulreform käme, die dem folgt, was Bildungsexperten seit vielen Jahren sagen, wenn endlich, endlich! genügend Mittel zur Verfügung stünden, wenn die Absurditäten bei den Kompetenzen in der Schulpolitik abgeschafft würden, dann wäre es völlig egal, ob es Hausübungen gibt oder nicht.

Denn dann würden Kinder neben Schreiben, Lesen und Rechnen vor allem Denken, Bewerten, Informationverarbeiten und Kreativsein lernen, das also, was sie in der KI-, Klimawandel- und bipolar neu geordneten Welt von morgen brauchen können.

Lieber lässt man genau jene Kinder Nachmittag für Nachmittag an Hausaufgaben scheitern, die zu Hause keinen ruhigen Lernort, keine Bildungsunterstützung haben. Gerade diese Kinder sollten den ganzen Tag über in der Schule gemeinsam mit den anderen lernen, das würde so manche Integrationsfrage gleich mitlösen.

Klar muss man üben. Unvergleichlich viel sinnvoller als Hausübungen wäre, das gemeinsam in der Schule zu machen. Man müsste halt endlich eine Reform wagen.

Georg Leyrer ist Leiter der Kulturredaktion