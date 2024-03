Größte Axolotl-Kolonie der Welt: Spitzenforscherin lässt in Wien Gliedmaßen wachsen

Die 58-jährige gebürtige US-Amerikanerin wechselt mit 1. April vom ebenfalls im Vienna Bio Center angesiedelten Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) zum IMBA. Mit im Gepäck hat sie einen Teil ihrer rund 3.000 Axolotl, die wahrscheinlich größte Kolonie außerhalb Mexikos. Der größere Teil der Lurche bleibt in den Räumlichkeiten des IMP. Etwa die Hälfte der Axolotl sind ausgewachsene Tiere, die anderen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Forschung Am Institut liegt der Schwerpunkt auf Grundlagenforschung, unterstützt durch die Förderung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Insgesamt 14 Forschungsgruppen mit mehr als 200 Mitarbeitern sind in den Bereichen Stammzellforschung, insbesondere der am Institut u. a. durch Jürgen Knoblich federführend mitentwickelten Organoidforschung, sowie der Erforschung der Organisation des Erbguts und der RNA-Biologie tätig

Sie ist Wirkliches Mitglied der ÖAW und wurde 2023 in die renommierte US National Academy of Sciences aufgenommen. Sie publiziert regelmäßig in hochkarätigen Fachjournalen und erhielt hoch dotierte Förderungen, darunter zwei mit bis zu 2,5 Millionen Euro dotierte "Advanced Grants" sowie im vergangenen Jahr im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit mehreren Partnern einen rund zehn Mio. Euro schweren "Synergy Grant"-Förderpreis des Europäischen Forschungsrats ERC.

Nach ihrem Studium u. a. an der Harvard University und der University of California in San Francisco kam Tanaka über Stationen am University College London und am Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden vor sieben Jahren als "Senior Gruppenleiterin" an das IMP (Institut für molekulare Pathologie) am Wiener BioCenter. ÖAW-Präsident Faßmann würdigte Tanaka als "herausragende Wissenschafterin", deren Forschung "vielen Menschen Hoffnung" mache. Tanaka fand etwa heraus, dass sich die Bindegewebszellen, die sogenannten Fibroblasten, die beim Menschen für eine Narbenbildung nach einer Verletzung sorgen, beim Axolotl Stammzellen bilden, die das jeweilige Organ oder die Gliedmaße vollständig wiederaufbauen. "Dieser Prozess dauert je nach Größe des Tieres sechs Wochen bis sechs Monate. Zuerst entsteht eine Mini-Gliedmaße, die dann auf die eigentliche Größe anwächst", erklärt Tanaka, die am IMBA die synthetische Biologie als neues Feld aufbauen möchte. Es gehe etwa darum, wie die Erkenntnisse der Axolotl-Forschung für die Entwicklung neuen Gewebes im medizinischen Kontext genutzt werden könnten, etwa zur Heilung von Querschnittgelähmten.