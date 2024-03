Axolotl-Forscherin wird wissenschaftliche Leiterin des IMBA-Instituts

Die gebürtige US-Amerikanerin Elly Tanaka wird neue wissenschaftliche Direktorin des größten Instituts der Österreichischen Akademie der Wissenschaften , des IMBA (Institut für molekulare Biotechnologie) am Vienna BioCenter in Wie-Landstraße. Sie übernimmt damit die Nachfolge der früheren Direktoren Josef Penninger - er war der Gründungsdirektor - und Jürgen Knoblich . Heinz Faßmann, Präsident der Akademie der Wissenschaften, stellte sie heute, Donnerstag, offiziell am IMBA vor.

Elly Tanaka studierte Biochemie an der Harvard University und promovierte anschließend an der University of California in San Francisco. Als Postdoktorandin bei Jeremy Brokes am University College London arbeitete sie erstmals an der Regeneration von Gliedmaßen.

Im Jahr 1999 gründete Tanaka ihr eigenes Labor am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. 2008 wurden sie Professorin am Zentrum für Regenerative Therapien Dresden (CRTD), dessen Direktorin sie später wurde. Seit 2016 ist Tanaka Senior Group Leader am Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) am Vienna BioCenter.

Tanaka ist Wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und wurde 2023 in die renommierte US National Academy of Sciences aufgenommen. Sie erhielt u.a. den Erwin Schrödinger-Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und den deutschen Ernst Schering Preis. Im Jahr 2023 vergab der ERC einen Advanced Grant an Elly Tanaka für die Erforschung der Innervation (Versorgung von Geweben und Organen mit Nerven) von sich regenerierenden Gliedmaßen.