"Glühwürmchen-Nacht": Wann und wo Sie die Tierchen jetzt sehen können

Ihr zauberhaftes Leuchten im Dunkeln sorgt an lauen Sommerabenden für romantische Stimmung. Glühwürmchen fliegen vor allem im Juni bis in den August hinein in Parks, über Wiesen und in Gärten. In der Paarungszeit finden die Käfer, die eigentlich gar keine Würmer sind, so zueinander.

Vor allem rund um den 24. Juni, insbesondere in der Nacht von 23. auf 24. Juni, schwärmen die Glühwürmchen aus. Die Wahrscheinlichkeit eines oder mehrere zu entdecken ist hoch. Der 24. Juni wird auch als Johannistag bezeichnet, weshalb die Insekten auch als "Johanniskäfer" bezeichnet werden.