Wo Natur Natur sein und bleiben darf

Das ist der Moment, in dem selbst eingefleischten Forschern die Chemie egal ist: Langsam gewöhnt sich das Auge an die Dunkelheit, als wir um die Ruine Kaja schleichen. Die Stille scheint das Gemurmel des Baches Kaja anschwellen zu lassen, dazwischen hört man die Tiere der Nacht und sieht Glühpunkte. Zuerst so wenige, dass man das Blinken für einen Irrtum hält. Mit jedem Schritt tiefer in den nächtlichen Wald werden es mehr. Am Schluss wird man erzählen, dass Millionen von Glühwürmchen die Mittsommernacht in eine magische Lichter-Show verwandelt haben.