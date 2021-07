Glühwürmchen: Ein Leben voller Licht und Liebe

Die Glühwürmchen fangen im Frühsommer an zu glühen, um zwecks Fortpflanzung andere Glühwürmchen auf sich aufmerksam zu machen. Geglüht wird vorwiegend in den Nachtstunden, da am Tag die Leuchtkraft nicht ausreichen würde. Die Leuchtkraft kommt von der sogenannten Biolumineszenz. Diese wird durch eine chemische Reaktion in bestimmten Leuchtzellen am hinteren Bauchende der Tiere hervorgerufen. Das Leuchten schützt die Tiere, nebst ihrem bitteren Geschmack, auch vor Fressfeinden. Glühwürmchen mögen es warm und sind deshalb vor allem in lauen Sommernächten anzutreffen. Glühwürmchen brauchen Lebensräume, die gut strukturiert und nicht zu stark bewirtschaftet sind. Sie bewohnen Gebüsche, Waldränder, Bahnböschungen, Trockenwiesen oder Weinberge.