"Typisch Einzelkind!": Was ist wirklich dran an Geschwister-Klischees?

"Man kann sich wissenschaftlich sehr gut anschauen, ob Personen, die als Erstgeborene aufgewachsen sind, im Erwachsenenalter anders sind als Nesthäkchen oder Sandwichkinder", erläutert Rohrer. Große Datensätze aus unterschiedlichsten Ländern der Welt würden immer wieder – so auch erst kürzlich – dieselbe Erkenntnis liefern: "Diese Persönlichkeitseffekte gibt es im Prinzip nicht ." Bislang habe sich in keiner soliden Studie belegen lassen, dass Erstgeborene beispielsweise im Schnitt gewissenhafter wären, oder Zweitgeborene deutlich risikobereiter. "Es gibt natürlich Familien, in denen diese Klischees zutreffen – aber es gibt genauso viele, in denen es umgekehrt ist", präzisiert Rohrer. Internationale Daten legen auch nahe, dass das Geschlecht der Geschwister, sprich, ob man als Mädchen mit Jungen aufwächst oder umgekehrt, die Persönlichkeit nicht beeinflusst.

Die Annahme, dass die familiäre Chronologie persönlichkeitsbestimmend ist, ist also nachvollziehbar. Wissenschaftlich gesehen ist an dieser Erzählung aber kaum etwas dran.

Einzelkinder sind nicht häufiger Egoisten

Besonders groß ist das Forschungsinteresse an Einzelkindern. Ihr Sonderstatus reicht lange zurück. In eine Zeit, in der sie nahezu pathologisiert wurden. "Schlicht deswegen, weil es früher kaum Familien mit nur einem Kind gab." Noch heute ist der familiäre Hintergrund von Einzelkindern einzigartig: "Wenn es bei einem Kind bleibt, hat das oft Gründe: Die Partnerschaft geht in die Brüche, es war besonders schwierig mit dem ersten Baby, man hat zu spät mit der Familienplanung angefangen." Berücksichtigt man diese Faktoren in der Forschung, zeigt sich aber: Ein übermäßiger Narzissmus lässt sich bei Einzelkindern nicht festmachen.

Eltern brauchen sich, auch das betont Rohrer, ohnehin nicht übermäßig um die Persönlichkeitsentwicklung sorgen. "Bei vielen Eigenschaften sind zu rund 50 Prozent die Gene ausschlaggebend. Die anderen 50 Prozent werden durch die Umwelt geformt." Seziert man den Einfluss Letzterer, so scheint das, was im Elternhaus passiert und alle gleichermaßen betrifft, weit weniger bedeutend als spätere Freundeskreise oder die Schule.