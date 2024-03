Inneres Kind: "Wir können den Schmerz unserer Kindheit überschreiben"

An kompensatorischen Verhaltensweisen, die nicht gut für einen sind. Die können unterschiedlich sein, je nachdem, was mich als Kind verletzt hat. Zum Beispiel ein ausgeprägtes Streben nach Harmonie, starkes Misstrauen anderen gegenüber, Leistungszwang, ein Helfer-Syndrom, Klammerverhalten aus Angst verlassen zu werden oder Fluchtverhalten bei Überforderung. Auch ein Hang zum schnellen Angriff kann aus der Kindheit stammen, genauso wie Perfektionismus.

Da erkennen sich wohl viele wieder. Hat jeder ein inneres Kind mit Blessuren?

Es ist so gut wie unmöglich, kein verletztes inneres Kind zu haben. Bis zu unserem 18. Lebensjahr hören wir ungefähr 180.000 negative Autosuggestionen, Sätze oder Urteile, die uns jemand anderer über uns selbst sagt. Nicht jede macht eine Verletzung am inneren Kind. Aber wenn wir Sätze immer wieder gehört haben, kann das ein Schutzverhalten bedingen, das in der Kindheit höchst hilfreich war, im Erwachsenenalter aber zur Last werden kann.

Im Zusammenhang mit dem inneren Kind ist oft von Traumata die Rede. Wie halten sie es damit?

Eine Verletzung des inneren Kindes kann, muss aber nicht gleichzeitig ein Trauma sein. Sonst wären wir alle traumatisiert. Wir können Schmerzhaftes erlebt haben, ohne dass es gleichzeitig traumatisierend war.

Der Mensch durchläuft viele prägende Phasen. Wird der Einfluss der Kindheit überschätzt?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die allermeisten in den vorhin genannten Verhaltensweisen wiedererkennen – und in den Ursachen. Dadurch fühle ich mich in dem Ansatz bestätigt. Fakt ist aber auch: Man muss die Kindheit nicht überbewerten. Wir haben ja die Fähigkeit, uns im Nachhinein eine glückliche Kindheit zu gewähren.

Inwiefern?

Wir können im Nachhinein Schmerz in Neutralität oder gar etwas Positives verwandeln. Unser Gehirn macht das möglich, denn es ist so ausgelegt, dass es ihm sozusagen gleichgültig ist, ob wir etwas real erlebt haben, oder ob wir uns in Gedanken zurückbeamen. Es wird gleich reagieren. In der Arbeit mit dem inneren Kind heißt das, dass wir mit neuen Visualisierungen, die uns gut tun, den Schmerz unserer Kindheit überschreiben können.

Das heißt also, man stellt sich gedanklich die Eltern zur Seite, die man sich gewünscht hätte …?

Man schaut, was man für Muster hat, die im Alltag mehr Probleme machen als helfen. Zum Beispiel Harmoniesucht. Dann schaut man, woher das kommt. Etwa, weil man als Kind immer brav und still sein musste und nicht aufmucken durfte. Nur dann wurde man wertgeschätzt. Das ist die Verletzung. Daraus ergibt sich, was einem als Kind gefehlt hat: die Überzeugung, dass man okay ist – egal, ob man laut oder leise ist. So gibt bei jedem von uns Bereiche, wo wir nicht wachsen konnten und Kind geblieben sind. Weil wird nicht den Dünger bekommen haben, die wir gebraucht hätten. Durch die Beschäftigung mit dem inneren Kind können wir in diesen Bereichen erwachsen werden.