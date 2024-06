Wendepunkte: Momente, die Europa prägten

Von der Kirchenspaltung über die Entdeckung Amerikas bis zu Revolutionen: Viele Ereignisse der Vergangenheit reichen in ihrer Bedeutung bis in die Gegenwart.

476 setzte Odoaker den weströmischen Kaiser Romulus Augustus ab - das gilt in der Geschichtsforschung als der Fall Westroms. Der Islam in Europa und das Heilige Römische Reich Im achten Jahrhundert hat sich der Islam bis nach Europa ausgebreitet. Zu Weihnachten 800 wurde indes Karl der Große vom Papst zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt, das die Grundlage des mittelalterlichen Staates bilden würde.

Der Weg in die Neuzeit Christoph Kolumbus' Reisen, finanziert von der Königin Isabella I. von Kastilien, markierten einen Wendepunkt: Europäische Herrscher teilten das 1492 neue entdeckte Land Amerika untereinander auf. Es kam zur Kirchenspaltung, nachdem Martin Luther 1517 seine "95 Thesen" an die Schlosskirche in Wittenberg schlug. 1776 erklären die 13 Kolonien in Amerika ihre Unabhängigkeit von Großbritannien. Die Verfassung der USA ist deutlich von der europäischen Aufklärung beeinflusst, wo 1789 mit dem Sturm auf die Bastille die französische Revolution beginnt. Es folgen Ausrufung der Republik und der Terror der Jakobiner, was wiederum Napoleon Bonaparte seinen Weg zur Macht, an dessen Ende 1815 eine Neuordnung Europas stand.

Das Jahrhundert der Weltkriege Nach der Ermordung Erzherzog Franz Ferdinands 1914 in Sarajewo und der Kriegserklärung an Serbien wurden alle bedeutenden Mächte wegen Beistandsverpflichtungen in den Ersten Weltkrieg gezogen. Dessen Ende 1918 besiegelte auch das Ende des alten Europa.

Nazi-Deutschland unter Adolf Hitler löste mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 den Zweiten Weltkrieg aus.