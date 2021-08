Fledermäuse beziehen ihre Winterquartiere: Bitte nicht stören

„Wer Fledermäusen helfen will, lässt die Natur frei entfalten. Wilde Wiesen und blühende Pflanzen locken Insekten an und machen damit deren Fressfeinde satt“, sagt die Forscherin. Derzeit futtern sich Kleines Mausohr, Graues Langohr & Co. gerade genügend Fett für den Winter an. Sie brauchen die Energie für den Flug zum Winterquartier und zehren davon, wenn sie die kalte Jahreszeit verschlafen.

„Im Herbst begeben sich Fledermäuse auf Wanderschaft“, sagt Herdina. Kurzstreckenzieher wechseln von Spalten oder Dachböden in eine Höhle bzw. einen Keller. Langstreckenzieher wie der Abendsegler dagegen legen für eine neue Bleibe in wärmeren Gefilden bis zu 2.000 km zurück. „Man kann Nistkästen anbieten, aber die decken oft nicht die Bedürfnisse“, weiß die Zoologin. Ob am Baum oder Haus – die Unterkünfte müssen von den extrem standorttreuen Tieren erst entdeckt werden. Zudem muss die Instandhaltung gesichert sein; verlassene Kästen gehören gründlich gereinigt. In freier Wildbahn wechseln etwa Waldbewohner ihre Sommer-Wohnstuben regelmäßig, um Parasitenbefall zu vermeiden.