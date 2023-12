Nobelpreisträger Krausz: Wie man Attosekunden in der Medizin nutzen kann

Wie weit sind Sie da bereits?

Bei Lungenkrebs sind wir am weitesten, dank der größten Zahl an Proben, die wir bei dieser Krebsart gesammelt haben. Da sind wir so weit, dass wir mit sehr ermutigender Effizienz sogar Stadium 1 und 2, und mit recht guter Effizienz Stadium 3 nachweisen können. Das ist insofern enorm wichtig, weil derzeit die Hälfte aller Lungenkrebsdiagnosen erst im Stadium 4 erfolgt, was ein Todesurteil ist. Selbst wenn wir nur mit guter Effizienz im Stadium 3 die Erkrankung abfangen könnten, wäre das ein riesiger Fortschritt, geschweige denn bei Stadium 1 oder 2. Es könnte durchaus sein, dass wir in fünf, sechs Jahren so weit sind, damit eine aussichtsreiche Methode zur Verfügung zu haben, im ersten Schritt vielleicht nicht im Alleingang, aber etwa in Kombination mit dem "Low-dose CT Scan".

Arbeiten Sie daran in München?

Ja, an der Ludwig-Maximilians-Universität, in Zusammenarbeit mit dem Center for Molecular Fingerprinting Research in Budapest - übrigens ein wunderbares Beispiel an Kooperation, wie Europa funktionieren sollte. In Ungarn haben wir vor drei Jahren eine Studie mit 15.000 Teilnehmern ausgerollt, die wir über mindestens zehn Jahre verfolgen. Der große Vorteil einer solchen Longitudinalstudie ist, dass wir Blutproben von jedem Stadium der Krankheit haben werden. Und wir werden feststellen können, in welch frühem Stadium eine Krankheit ihre Spur in dem Signal, das wir mittels Attosekunden-Messtechnik erfassen können, hinterlässt.

Wo ist dabei die Attosekundenphysik?

Wir bestrahlen die Blutproben mit einem Femtosekunden-Infrarotpuls. Das regt die Moleküle an zu schwingen, wodurch sie Infrarotwellen aussenden. Und diese Infrarotwellen tasten wir mit der Attosekunden-Messtechnik ab.

Die Nobelpreisstiftung fragt die Preisträger welcher Nationalität sie zugeschrieben werden wollen. Ist es korrekt, dass Sie sich als Ungar deklariert haben - und wenn ja, warum?

Ja, das ist korrekt, weil seitens der Nobelpreisstiftung bei der Verleihungszeremonie nur ein Land genannt wird. Ich bin aber aufgrund der Staatsbürgerschaft Ungar und Österreicher, so bin ich überall geführt.

Wie kam es eigentlich, dass Sie österreichischer Staatsbürger wurden?

Ich habe das damals einfach beantragt, und es hat Jahre gedauert, das damals zu bekommen.

Anton Zeilinger hat im Vorjahr den Physiknobelpreis erhalten, heuer bekommen Sie diese Auszeichnung, also auch jemand, der die entscheidenden Arbeiten in Wien durchgeführt hat - ist das eine zufällige Häufung, oder lässt sich daran etwas ablesen?

Ich glaube schon, dass man etwas ablesen kann. Ich hatte das große Privileg, in Ländern zu wirken, wo die Wissenschaftspolitik offensichtlich weitsichtig genug war, auch in Forschung zu investieren, von der man den unmittelbaren Nutzen nicht klar sehen konnte. Unser Gebiet ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Wir hätten damals Schwierigkeiten gehabt, wenn uns jemand gefragt hätte, wofür das gut ist. Und jetzt, 15, 20 Jahre später ist eine hochspannende praktische Anwendung nicht nur in Sicht, sondern gut unterwegs.

Und das gute Beispiel ist ansteckend. Sogar ein nicht so wohlhabendes Land wie Ungarn investiert sehr viel in diese Sache, dieses Center for Molecular Fingerprinting hat nun eine Förderung in Höhe von 200 Mio. Euro für die nächsten sieben Jahre bekommen.

Sie sind nach wie vor Honorarprofessor an der TU Wien - wie eng ist diese Kooperation, wäre sie ausbaufähig?

Kooperationen sind immer ausbaufähig. Es gibt eine über die Jahre hinweg aktive Kooperation mit der Gruppe des theoretischen Physikers Joachim Burgdörfer, aus der eine Reihe toller Publikationen entstanden ist. Auch mit meinem ehemaligen Institut für Photonik der TU Wien sind wir ständig im Gespräch. Mit dessen Leiter Karl Unterrainer zeichnet sich eine neue Richtung ab, wo wir speziell bei der medizinischen Forschung längere Wellenlängen nutzen wollen, also im niedrigen Terahertz-Bereich.